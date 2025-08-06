«Одно из величайших благословений». Винус Уильямс — о своих сёстрах

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс поделилась теплыми словами о своих сёстрах и особых отношениях с Сереной Уильямс.

«Наличие сестер — одно из моих величайших благословений. Мы всегда поддерживали друг друга, вдохновляли, подталкивали к росту и просто были рядом, несмотря ни на что. Их сила, их стойкость, их чувство юмора… Они вдохновляют меня каждый день.

Мы всегда были близки, но пройти мой теннисный путь вместе с Сереной? Это то, что я никогда не приму как должное. Честно говоря, я не представляю, как могла бы делать это без неё. Сестринство — это мощь. Это опора. Это любовь. И я так благодарна, что могу пройти этот путь с ними рядом», — приводит слова Винус Уильямс Marie Clare.