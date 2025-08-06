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Свитолина поблагодарила за поддержку поклонников, которые поддержали её после оскорблений

Свитолина поблагодарила за поддержку поклонников, которые поддержали её после оскорблений
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила за поддержку поклонников, которые поддержали её после массовых оскорблений из-за поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляли с использованием нецензурной лексики, а также высказывали ужасные пожелания.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Вы потрясающие», — написала Свитолина на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Свитолина потерпела поражение от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6). Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.

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