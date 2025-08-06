Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В топ-5 я себя точно вижу». Рахимова — о рейтинговых перспективах

«В топ-5 я себя точно вижу». Рахимова — о рейтинговых перспективах
Комментарии

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о своих рейтинговых перспективах. Спортсменка заявила, что ставит цель попасть в топ-5 рейтинга WTA.

«Чуть-чуть прогресс, чуть прогресс — и шаг за шагом двигаемся. Сейчас вот в топ-50 хочу. Это не цель, но я думаю приложиться к тем усилиям, которые ты делаешь каждый день, чтобы быть лучше. А рейтинг — это просто прикрепляющееся. Верю ли, что стану первой в мире? Ну, первой — не знаю, но в топ-5 я себя точно вижу. Камилла Рахимова — топ-5 железно», — сказала Рахимова в интервью с Игорем Дычковским.

Ранее Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале квалификации она обыграла канадку Ребекку Марино (123-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Материалы по теме
Фото
«Как оцениваем?» Камилла Рахимова показала форму к US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android