«В топ-5 я себя точно вижу». Рахимова — о рейтинговых перспективах

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о своих рейтинговых перспективах. Спортсменка заявила, что ставит цель попасть в топ-5 рейтинга WTA.

«Чуть-чуть прогресс, чуть прогресс — и шаг за шагом двигаемся. Сейчас вот в топ-50 хочу. Это не цель, но я думаю приложиться к тем усилиям, которые ты делаешь каждый день, чтобы быть лучше. А рейтинг — это просто прикрепляющееся. Верю ли, что стану первой в мире? Ну, первой — не знаю, но в топ-5 я себя точно вижу. Камилла Рахимова — топ-5 железно», — сказала Рахимова в интервью с Игорем Дычковским.

Ранее Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале квалификации она обыграла канадку Ребекку Марино (123-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:5.