Ольховский высказался о частой смене тренеров в команде Дианы Шнайдер

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о смене тренера россиянки Дианы Шнайдер, отметив, что это может негативно сказываться на игре теннисистки. Шнайдер сообщила, что будет работать с бывшим тренером Наоми Осаки — Сашей Бажиным.

«Мне кажется, такая частая смена тренеров на игроке отражается не очень положительно. Когда ты часто меняешь тренерский состав, ты совершенно не понимаешь, над чем работать, потому что каждый из тренеров даёт своё, что-то новое. И чтобы это новое воплотилось в жизнь, нужно время. Минимум полгода. Если ты неделю поработала, поменяла, две недели поработала, поменяла, ты ничего не приобретаешь, ты, наоборот, теряешь уверенность.

Сейчас новый тренер — Саша Бажин. Никак не могу оценить эту кандидатуру. Здесь должна быть совместимость игрока с тренером. На мой взгляд, одноязычные всегда намного приоритетнее. На разных языках достаточно сложно объясняться, нет взаимопонимания. Но есть много наших ребят, работающих с испанцами, хорватами, французами. Есть успешные примеры. Однако, на мой взгляд, для внутреннего комфорта общий язык — одно из преимуществ», — приводит слова Ольховского «Советский спорт».