Камилла Рахимова сравнила призовые в мужском и женском теннисе

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сравнила суммы призовых в мужском и женском теннисе.

«Если взять турниры «Большого шлема», то мужчины играют пятисетовые матчи. Мы как бы играем три сета. Ну, наверное, это тогда нормально, что у них больше призовые на обычных турнирах. Конечно, хочется поднимать призовые на более мелких турнирах, на тех же WTA-250.

То есть ты играешь полуфинал условно, получишь $ 10 тыс. Мужчины за то же самое — $ 25 тыс. Ну а что ты можешь сделать? Ничего. Принимаешь такую ситуацию, какая она есть», — сказала Камилла Рахимова в интервью с Игорем Дычковским.