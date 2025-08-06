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Камилла Рахимова сравнила призовые в мужском и женском теннисе

Камилла Рахимова сравнила призовые в мужском и женском теннисе
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62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сравнила суммы призовых в мужском и женском теннисе.

«Если взять турниры «Большого шлема», то мужчины играют пятисетовые матчи. Мы как бы играем три сета. Ну, наверное, это тогда нормально, что у них больше призовые на обычных турнирах. Конечно, хочется поднимать призовые на более мелких турнирах, на тех же WTA-250.

То есть ты играешь полуфинал условно, получишь $ 10 тыс. Мужчины за то же самое — $ 25 тыс. Ну а что ты можешь сделать? Ничего. Принимаешь такую ситуацию, какая она есть», — сказала Камилла Рахимова в интервью с Игорем Дычковским.

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