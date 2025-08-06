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Давыденко: чтобы Зверева запомнили, ему нужно выиграть турнир «Большого шлема»

Давыденко: чтобы Зверева запомнили, ему нужно выиграть турнир «Большого шлема»
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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко считает, что немцу Александру Звереву необходимо выиграть турнир «Большого шлема», чтобы остаться в истории тенниса.

«Чтобы Зверева запомнили, ему нужно выиграть турнир „Большого шлема“. Тогда его запомнят. Если он так и останется финалистом „Большого шлема“, то его забудут. Ну что это? Почему все кричат Надаль, Федерер, Джокович? Они победители „Шлемов“, — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

Напомним, 28-летний Зверев трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема», но так и не выиграл ни одного престижного титула. В августе игрок выступит на US Open — 2025.

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