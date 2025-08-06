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Арина Соболенко обратилась к болельщикам перед стартом турнира в Цинциннати

Арина Соболенко обратилась к болельщикам перед стартом турнира в Цинциннати
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к поклонникам в преддверии турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Привет, ребята. Я здесь, на турнире в Цинциннати. Не могу дождаться начала своего первого матча. Скоро увидимся», — сказала Соболенко в обращении к болельщикам в социальных сетях.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Напомним, Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал на прошлой неделе. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала.

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