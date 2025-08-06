«Мы не можем всё контролировать». Синнер – о продолжительности «Мастерсов»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о календаре американской серии хардовых турниров, отметив наличие двух турниров категории «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), каждый из которых длится почти по две недели.

«Мастерсы», растянутые на две недели? Сейчас много турниров с сеткой на 96 игроков. Турнир становится длинным, но мы не можем всё контролировать.

Для болельщиков это здорово, они могут насладиться двумя уикендами хорошего тенниса. Если спросить, предпочёл бы я турнир продолжительностью одну неделю? То ответил бы: «Да», как, например, в Монте-Карло — мне это больше по душе. Но в целом, всё нормально», – приводит слова Синнера в своём аккаунте в социальной сети Х итальянский журналист Джованни Пелаззо.

Янник Синнер примет участие в «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт с 7 по 18 августа.