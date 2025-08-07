Кори Гауфф и Маккартни Кесслер одержали победу в парном турнире WTA-1000 в Монреале
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Американская пара Кори Гауфф/Маккартни Кесслер стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв в финале американо-китайский дуэт Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай со счётом 6:4, 1:6, 1:0 [13:11].
Монреаль — Парный разряд. Финал
06 августа 2025, среда. 22:10 МСК
Кори Гауфф
Маккартни Кесслер
К. Гауфф М. Кесслер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|1 13
|
|6
|0 11
Тэйлор Таунсенд
Чжан Шуай
Т. Таунсенд Ч. Шуай
Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Гауфф и Кесслер сделали четыре подачи навылет и допустили три двойных ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести. Пара Таунсенд/Шуай выполнили за игру один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.
Парный турнир «тысячника» в Монреале проходил с 30 июля по 7 августа. В розыгрыше турнира приняли участие 32 пары.
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