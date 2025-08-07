Кори Гауфф и Маккартни Кесслер одержали победу в парном турнире WTA-1000 в Монреале

Американская пара Кори Гауфф/Маккартни Кесслер стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв в финале американо-китайский дуэт Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай со счётом 6:4, 1:6, 1:0 [13:11].

Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Гауфф и Кесслер сделали четыре подачи навылет и допустили три двойных ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести. Пара Таунсенд/Шуай выполнили за игру один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.

Парный турнир «тысячника» в Монреале проходил с 30 июля по 7 августа. В розыгрыше турнира приняли участие 32 пары.