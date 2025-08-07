Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф и Маккартни Кесслер одержали победу в парном турнире WTA-1000 в Монреале

Кори Гауфф и Маккартни Кесслер одержали победу в парном турнире WTA-1000 в Монреале
Комментарии

Американская пара Кори Гауфф/Маккартни Кесслер стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), обыграв в финале американо-китайский дуэт Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай со счётом 6:4, 1:6, 1:0 [13:11].

Монреаль — Парный разряд. Финал
06 августа 2025, среда. 22:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
К. Гауфф М. Кесслер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 1 13
4 		6 0 11
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Т. Таунсенд Ч. Шуай

Матч продлился 1 час 13 минут. За время игры Гауфф и Кесслер сделали четыре подачи навылет и допустили три двойных ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести. Пара Таунсенд/Шуай выполнили за игру один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.

Парный турнир «тысячника» в Монреале проходил с 30 июля по 7 августа. В розыгрыше турнира приняли участие 32 пары.

Материалы по теме
Медведев идёт на Шелтона и Зверева, а Мирра снялась из-за травмы. Обзор сеток Цинциннати
Медведев идёт на Шелтона и Зверева, а Мирра снялась из-за травмы. Обзор сеток Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android