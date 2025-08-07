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Тейлор Фриц выиграл лишь один из шести полуфиналов «Мастерсов» в карьере

Тейлор Фриц выиграл лишь один из шести полуфиналов «Мастерсов» в карьере
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц выиграл один из шести полуфиналов турниров категории «Мастерс» в карьере. Сегодня, 7 августа, он поборется с соотечественником Беном Шелтоном за выход в финал «тысячника» в Торонто (Канада).

Все полуфиналы турниров категории «Мастерс» в карьере Фрица:

Индиан-Уэллс-2021 — Николоз Басилашвили (поражение);

Индиан-Уэллс-2022 — Андрей Рублёв (победа);

Монте-Карло-2023 — Андрей Рублёв (поражения);

Мадрид-2024 — Андрей Рублёв (поражение);

Шанхай-2024 — Новак Джокович (поражение);

Майами-2025 — Якуб Меншик (поражение);

Торонто-2025 — Бен Шелтон.

Единственная очная встреча Фрица и Шелтона состоялась на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсе (США) в 2023 году. Победу в том матче одержал Фриц (4:6, 6:4, 6:3).

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