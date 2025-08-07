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Соболенко может встретиться с чемпионками ТБШ на каждой из стадий турнира в Цинциннати

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко может добиться уникального достижения в истории тенниса. Первая ракетка мира имеет возможность встретиться с чемпионками турниров «Большого шлема» на каждой из стадий «тысячника» в Цинциннати (США).

Потенциальная сетка Соболенко из чемпионок ТБШ на «тысячнике» в Цинциннати:

первый круг: пропускает;

второй круг: Маркета Вондроушова;

третий круг: Эмма Радукану;

четвёртый круг: Винус Уильямс;

1/4 финала: Елена Рыбакина/МэдисонКиз;

полуфинал: Ига Швёнтек;

финал: Софья Кенин/Наоми Осака/Барбора Крейчикова/Елена Остапенко/Кори Гауфф.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко, в финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.