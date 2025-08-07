Скидки
Елена Рыбакина — Виктория Мбоко, результат матча 7 августа 2025, счёт 1:2, 1/2 финала турнира WTA-1000 в Монреале

Рыбакина не смогла выйти в финал «тысячника» в Монреале, проиграв 18-летней канадке Мбоко
12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В полуфинале соревнований Елена уступила в трёх сетах 85-й в рейтинге канадской спортсменке Виктории Мбоко со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		5 6 4
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В решающем за титул матче Мбоко сыграет с победительницей противостояния, где сойдутся 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака (49) и 22-летняя представительница Дании Клара Таусон (19).

Календарь турнира в Монреале
Турнирная сетка Монреаля
