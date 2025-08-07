Рыбакина не смогла выйти в финал «тысячника» в Монреале, проиграв 18-летней канадке Мбоко

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В полуфинале соревнований Елена уступила в трёх сетах 85-й в рейтинге канадской спортсменке Виктории Мбоко со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 46 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В решающем за титул матче Мбоко сыграет с победительницей противостояния, где сойдутся 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака (49) и 22-летняя представительница Дании Клара Таусон (19).

