Карен Хачанов — Александр Зверев: россиянин уверенно выиграл первый сет

В ночь с 6 на 7 августа в канадском Торонто проходит матч полуфинала мужского турнира категории «Мастерс», где 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проводит матч с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:3. Спортсмены провели на корте 40 минут. Отметим, на данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Зверева (4-2 на харде).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Титул действующего чемпиона турнира принадлежит австралийскому теннисисту Александру Попырину.

Материалы по теме Карен Хачанов — пятый действующий теннисист по количеству побед на канадском «Мастерсе»

Главные победы россиян в большом теннисе: