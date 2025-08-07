Анастасия Захарова проиграла в финале квалификации к «тысячнику» в Цинциннати

103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале квалификации она уступила представительнице Австралии Мэддисон Инглис (157-я в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Захарова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Инглис восемь эйсов, три двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

