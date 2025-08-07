Скидки
Карен Хачанов — Александр Зверев: немецкий теннисист сравнял счёт по сетам

В эти минуты в канадском Торонто проходит матч полуфинала мужского турнира категории «Мастерс», где 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 4
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:3. Во втором сильнее был немецкий теннисист — 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Отметим, на данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Зверева (4-2 на харде).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Титул действующего чемпиона турнира принадлежит австралийскому теннисисту Александру Попырину.

Карен Хачанов — Александр Зверев: россиянин уверенно выиграл первый сет

