Карен Хачанов — Александр Зверев: немецкий теннисист сравнял счёт по сетам

В эти минуты в канадском Торонто проходит матч полуфинала мужского турнира категории «Мастерс», где 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:3. Во втором сильнее был немецкий теннисист — 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Отметим, на данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Зверева (4-2 на харде).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Титул действующего чемпиона турнира принадлежит австралийскому теннисисту Александру Попырину.

