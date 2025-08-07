Карен Хачанов — Александр Зверев: немецкий теннисист сравнял счёт по сетам
В эти минуты в канадском Торонто проходит матч полуфинала мужского турнира категории «Мастерс», где 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|4
|4
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Первый сет завершился победой россиянина со счётом 6:3. Во втором сильнее был немецкий теннисист — 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. Отметим, на данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Зверева (4-2 на харде).
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Титул действующего чемпиона турнира принадлежит австралийскому теннисисту Александру Попырину.
