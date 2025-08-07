Карен Хачанов переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто

В ночь с 4 на 5 августа проходили полуфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в финал 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с третьим номером рейтинга представителем Германии Александром Зверевым. Игра завершилась победой Хачанова в трёх сетах — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. За это время Хачанов сделал пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Зверева 13 подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В решающем матче за титул Хачанов встретится с победителем противостояния, где сойдутся два представителя США: Бен Шелтон (7) и Тейлор Фриц (4).

