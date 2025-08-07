Наоми Осака одолела Клару Таусон и вышла в финал «тысячника» в Монреале
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира (ныне 49-я) 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В полуфинале соревнований Наоми обыграла в двух сетах 19-й номер рейтинга 22-летнюю представительницу Дании Клару Таусон со счётом 6:2, 7:6 (9:7).
Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 04:15 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
19
Клара Таусон
К. Таусон
Матч продолжался 1 час 47 минут. Японская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В решающем за титул матче Осака сыграет с 18-летней представительницей Канады Викторией Мбоко (85).
Материалы по теме
Теннис: главные события 2025 года:
Комментарии
- 7 августа 2025
-
06:05
-
06:05
-
06:04
-
05:06
-
03:58
-
03:49
-
03:42
-
02:54
-
00:59
-
00:41
-
00:04
- 6 августа 2025
-
23:58
-
23:47
-
23:39
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:14
-
20:59
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:40
-
18:57
-
18:52