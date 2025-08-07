Наоми Осака одолела Клару Таусон и вышла в финал «тысячника» в Монреале

Бывшая первая ракетка мира (ныне 49-я) 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В полуфинале соревнований Наоми обыграла в двух сетах 19-й номер рейтинга 22-летнюю представительницу Дании Клару Таусон со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Матч продолжался 1 час 47 минут. Японская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В решающем за титул матче Осака сыграет с 18-летней представительницей Канады Викторией Мбоко (85).

Теннис: главные события 2025 года: