Наоми Осака — Клара Таусон, результат матча 7 августа 2025, счёт 2:0, полуфинал турнира WTA-1000 в Монреале

Наоми Осака одолела Клару Таусон и вышла в финал «тысячника» в Монреале
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира (ныне 49-я) 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В полуфинале соревнований Наоми обыграла в двух сетах 19-й номер рейтинга 22-летнюю представительницу Дании Клару Таусон со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 04:15 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
2 		6 7
         
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Матч продолжался 1 час 47 минут. Японская спортсменка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В решающем за титул матче Осака сыграет с 18-летней представительницей Канады Викторией Мбоко (85).

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Комментарии
