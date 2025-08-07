Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня в ночь с 6 на 7 августа

В ночь с 6 на 7 августа в Монреале (Канада) состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии полуфинала.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/2 финала. Результаты 6-7 августа:

Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 7:5, 7:6;

Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания) — 6:2, 7:6.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула (4). Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто (Канада). Российские теннисистки Анна Калинская и Мирра Андреева выбыли из розыгрыша турнира по итогам 4-го круга.