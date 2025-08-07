Скидки
Определились финалистки турнира WTA-1000 в Монреале: как сыграли Рыбакина, Мбоко, Осака, Таусон, кто вышел в финал

Определились финалистки турнира WTA-1000 в Монреале
Комментарии

В четверг, 7 августа, определились имена финалисток турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче за титул сыграют 49-я ракетка мира 27-летняя представительница Японии Наоми Осака и 85-й номер мирового рейтинга 18-летняя канадка Виктория Мбоко.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Монреале (Канада). Финал:

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Наоми Осака (Япония) — Виктория Мбоко (Канада).

Своё выступление на турнире завершили 19-я ракетка мира датчанка Клара Таусон и казахстанка Елена Рыбакина (12-й номер рейтинга). Таусон в двух сетах проиграла Осаке — 2:6, 6:7, а Рыбакина не смогла одолеть Мбоко — 6:1, 5:7, 6:7.

Турнир в Монреале с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 27 июля по 7 августа.

