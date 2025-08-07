Определились финалистки турнира WTA-1000 в Монреале
В четверг, 7 августа, определились имена финалисток турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче за титул сыграют 49-я ракетка мира 27-летняя представительница Японии Наоми Осака и 85-й номер мирового рейтинга 18-летняя канадка Виктория Мбоко.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Монреале (Канада). Финал:
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
49
Наоми Осака
Н. Осака
Наоми Осака (Япония) — Виктория Мбоко (Канада).
Своё выступление на турнире завершили 19-я ракетка мира датчанка Клара Таусон и казахстанка Елена Рыбакина (12-й номер рейтинга). Таусон в двух сетах проиграла Осаке — 2:6, 6:7, а Рыбакина не смогла одолеть Мбоко — 6:1, 5:7, 6:7.
Турнир в Монреале с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 27 июля по 7 августа.
