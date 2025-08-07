Скидки
18-летняя Мбоко установила национальный рекорд Canadien Open после победы над Рыбакиной

Комментарии

85-я ракетка мира 18-летняя канадская спортсменка Виктория Мбоко, вышедшая в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, установила национальный рекорд, став самой молодой теннисисткой представительницей страны-хозяйки данных соревнований в Открытую эру, добравшейся до решающего матча турнира.

Напомним, в полуфинале соревнований Мбоко одолела 12-й номер рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:5, 7:6.

В решающем матче за титул канадка сыграет с опытной 27-летней японской спортсменкой, экс-первой ракеткой мира (ныне 49-я) Наоми Осакой.

Новости. Теннис
