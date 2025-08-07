18-летняя Мбоко установила национальный рекорд Canadien Open после победы над Рыбакиной
85-я ракетка мира 18-летняя канадская спортсменка Виктория Мбоко, вышедшая в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, установила национальный рекорд, став самой молодой теннисисткой представительницей страны-хозяйки данных соревнований в Открытую эру, добравшейся до решающего матча турнира.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
49
Наоми Осака
Н. Осака
Напомним, в полуфинале соревнований Мбоко одолела 12-й номер рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:5, 7:6.
В решающем матче за титул канадка сыграет с опытной 27-летней японской спортсменкой, экс-первой ракеткой мира (ныне 49-я) Наоми Осакой.
