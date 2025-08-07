Скидки
Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто после победы над Зверевым

Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто после победы над Зверевым
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о выходе в финал «Мастерса» в канадском Торонто после победы в полуфинале соревнований над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я приложил все усилия и даже сделал больше, чем мог. Матч был очень трудным и напряжённым. Рад, что смог победить после нескольких неудач в последних встречах с этим соперником. Сегодня я находился на грани поражения. Я проигрывал на матчболе, и если бы мяч не перепрыгнул через сетку после его удара, мы бы не обсуждали финал», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года. В решающем матче турнира в Торонто Карен встретится с победителем противостояния американцев: Бен ШелтонТейлор Фриц. Матч проходит в эти минуты.

