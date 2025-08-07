Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто после победы над Зверевым

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о выходе в финал «Мастерса» в канадском Торонто после победы в полуфинале соревнований над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6).
«Я приложил все усилия и даже сделал больше, чем мог. Матч был очень трудным и напряжённым. Рад, что смог победить после нескольких неудач в последних встречах с этим соперником. Сегодня я находился на грани поражения. Я проигрывал на матчболе, и если бы мяч не перепрыгнул через сетку после его удара, мы бы не обсуждали финал», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.
Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года. В решающем матче турнира в Торонто Карен встретится с победителем противостояния американцев: Бен Шелтон — Тейлор Фриц. Матч проходит в эти минуты.
Главные трофеи российского тенниса:
