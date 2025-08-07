Скидки
«Это абсурдно». Американец Джон Иснер призвал вернуть флаг российским теннисистам

«Это абсурдно». Американец Джон Иснер призвал вернуть флаг российским теннисистам
Комментарии

Американский бывший теннисист Джон Иснер призвал вернуть российский флаг теннисистам после победы 16-й ракетки мира Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в канадском Торонто над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Можно российским теннисистам уже вернуть их флаг? Сейчас это выглядит абсурдно», — написал Иснер на своей странице в соцсети X сразу после завершения матча с участием Хачанова.

С февраля 2022 года российские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под российским флагом по политическим причинам.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Хачанов встретится с победителем встречи, где в эти минуты играют американцы: Бен Шелтон и Тейлор Фриц.

Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто после победы над Зверевым

Российский теннис на Олимпиадах:

