«Это абсурдно». Американец Джон Иснер призвал вернуть флаг российским теннисистам
Американский бывший теннисист Джон Иснер призвал вернуть российский флаг теннисистам после победы 16-й ракетки мира Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в канадском Торонто над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6).
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Можно российским теннисистам уже вернуть их флаг? Сейчас это выглядит абсурдно», — написал Иснер на своей странице в соцсети X сразу после завершения матча с участием Хачанова.
С февраля 2022 года российские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под российским флагом по политическим причинам.
Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Хачанов встретится с победителем встречи, где в эти минуты играют американцы: Бен Шелтон и Тейлор Фриц.
