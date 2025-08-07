«Это абсурдно». Американец Джон Иснер призвал вернуть флаг российским теннисистам

Американский бывший теннисист Джон Иснер призвал вернуть российский флаг теннисистам после победы 16-й ракетки мира Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в канадском Торонто над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6).

«Можно российским теннисистам уже вернуть их флаг? Сейчас это выглядит абсурдно», — написал Иснер на своей странице в соцсети X сразу после завершения матча с участием Хачанова.

С февраля 2022 года российские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под российским флагом по политическим причинам.

Напомним, в решающем матче соревнований в Канаде Хачанов встретится с победителем встречи, где в эти минуты играют американцы: Бен Шелтон и Тейлор Фриц.

Материалы по теме Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто после победы над Зверевым

Российский теннис на Олимпиадах: