Карен Хачанов может вновь стать первой ракеткой России

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов может вновь стать первой ракеткой страны по итогам турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто.

Напомним, Карен одержал победу над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в полуфинале соревнований со счётом 6:3, 4:6, 7:6. Эта победа позволила ему подняться на одну позицию в мировом рейтинге ATP, и в данный момент он занимает 12-е место с 3190 очками.

Таким образом, если Хачанов выиграет финал, он вернётся в топ-10 впервые с 2023 года, набрав 3540 очков и займёт восьмое место, обойдя австралийца Алекса де Минора и выбив при этом из десятки своего соотечественника Андрея Рублёва, который в настоящий момент находится на 10-й строчке с 3210 очками.

Отметим, что Карен начинал турнир на 16-м месте с 2590 очками.

