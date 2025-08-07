Скидки
Бен Шелтон — Тейлор Фриц, результат матча 7 августа 2025, счёт 2:0, полуфинал Мастерса в Торонто

Бен Шелтон уверенно победил Тейлора Фрица и стал вторым финалистом «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Завершился матч полуфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и четвёртый номер рейтинга соотечественник Тейлор Фриц. Матч закончился победой Бена со счётом 6:4, 6:3.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 05:50 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 18 минут. Шелтон сделал семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В решающем матче за титул в Торонто Шелтон встретится с россиянином Кареном Хачановым (16). Отметим, для Шелтона это первый финал «Мастерса» в карьере американца.

Карен Хачанов переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто

Главные победы россиян в большом теннисе:

