Бен Шелтон уверенно победил Тейлора Фрица и стал вторым финалистом «Мастерса» в Торонто

Завершился матч полуфинала «Мастерса» в Торонто (Канада), где встречались седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и четвёртый номер рейтинга соотечественник Тейлор Фриц. Матч закончился победой Бена со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Шелтон сделал семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В решающем матче за титул в Торонто Шелтон встретится с россиянином Кареном Хачановым (16). Отметим, для Шелтона это первый финал «Мастерса» в карьере американца.

Материалы по теме Карен Хачанов переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто

Главные победы россиян в большом теннисе: