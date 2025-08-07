Стали известны финалисты «Мастерса» в Торонто

В четверг, 7 августа, определились имена финалистов турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче за титул сыграют 16-я ракетка мира 29-летняя россиянин Карен Хачанов и седьмой номер мирового рейтинга 22-летний представитель США Бен Шелтон.

Теннис. Турнир ATP-1000 в Торонто (Канада). Финал:

Карен Хачанов (Россия) — Бен Шелтон (США).

Своё выступление на турнире завершили третья ракетка мира немец Александр Зверев и американец Тейлор Фриц (четвёртый номер рейтинга). Зверев в трёх сетах проиграл Хачанову — 3:6, 6:4, 6:7, а Фриц не смог одолеть Шелтона — 4:6, 3:6.

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа.

