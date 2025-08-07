Турнир серии «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня 7 августа

В ночь на 7 августа в Торонто (Канада) завершился очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Полуфиналы (победители выделены курсивом):

Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 6:4, 6:7;

Бен Шелтон (США) — Тейлор Фриц (США) — 6:4, 6:3.

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин. Финал между Кареном Хачановым и Беном Шелтоном пройдёт в ночь 8 августа. Отметим, если Хачанов выиграет финал, он вернётся в топ-10 впервые с 2023 года, набрав 3540 очков и займёт восьмое место, обойдя австралийца Алекса де Минора и выбив при этом из десятки своего соотечественника Андрея Рублёва, который в настоящий момент находится на 10-й строчке с 3210 очками.