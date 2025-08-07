Рыбакина назвала причины неожиданного поражения от Мбоко в полуфинале турнира в Монреале

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила поражение в полуфинале турнира серии WTA-1000 в канадском Монреале. За шаг до финала Елена уступила 18-летней канадской спортсменке Виктории Мбоко 6:1, 5:7, 6:7.
«Это был трудный матч, но в целом я считаю, что неделя была успешной для меня. Постепенно становлюсь лучше на корте. Причины поражения? Мбоко очень хорошо подавала в ключевые моменты. Первый мяч шёл отлично, а с моей стороны в важные моменты я подавала со второй, что, конечно, не давало мне уверенности в розыгрышах, так как я тот, кто любит задавать ритм. Именно здесь я немного упала. В целом матч был очень близким, настоящая борьба. Он мог пойти как в ту, так и в другую сторону, но в итоге победила она. Я думаю, Мбоко также сыграла очень хорошо», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
В решающем матче соревнований Мбоко сойдётся с японкой Наоми Осакой (49).
