Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, новый трансфер ЦСКА. Главное к утру

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, взяв верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым на полуфинальной стадии, 24-летний крайний нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис сегодня вылетит в Москву для завершения трансфера в ЦСКА, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале, уступив 85-й в рейтинге канадской спортсменке Виктории Мбоко. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».