Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

7 август главные новости спорта, трансферы, футбол, РПЛ, НХЛ, теннис, формула-1, Карен Хачанов, Рыбакина, Кучеров, Миранчук

Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, новый трансфер ЦСКА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, взяв верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым на полуфинальной стадии, 24-летний крайний нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис сегодня вылетит в Москву для завершения трансфера в ЦСКА, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале, уступив 85-й в рейтинге канадской спортсменке Виктории Мбоко. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто.
  2. Вингер Руис сегодня отправится в Москву для перехода в ЦСКА — источник.
  3. Рыбакина не смогла выйти в финал «тысячника» в Монреале, проиграв 18-летней канадке Мбоко.
  4. «Зенит» сделал запрос по трансферу Исаака Ромеро, «Севилья» хочет € 30 млн — ABC.es.
  5. «Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
  6. Кучеровлучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network, Овечкин не попал в топ-1.
  7. Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок.
  8. Стали известны подробности несостоявшегося трансфера Ферстаппена в «Мерседес».
  9. «Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол.
  10. Наоми Осака одолела Клару Таусон и вышла в финал «тысячника» в Монреале.
  11. «Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша.
  12. Бен Шелтон уверенно победил Тейлора Фрица и стал вторым финалистом «Мастерса» в Торонто.
  13. Гол и два ассиста Суареса помогли «Интер Майами» без Месси победить «Пумас» в Кубке лиг.
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис
Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис
Материалы по теме
Определились финалистки турнира WTA-1000 в Монреале
Стали известны финалисты «Мастерса» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android