Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, новый трансфер ЦСКА. Главное к утру

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, взяв верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым на полуфинальной стадии, 24-летний крайний нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис сегодня вылетит в Москву для завершения трансфера в ЦСКА, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Монреале, уступив 85-й в рейтинге канадской спортсменке Виктории Мбоко. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карен Хачанов переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто.
- Вингер Руис сегодня отправится в Москву для перехода в ЦСКА — источник.
- Рыбакина не смогла выйти в финал «тысячника» в Монреале, проиграв 18-летней канадке Мбоко.
- «Зенит» сделал запрос по трансферу Исаака Ромеро, «Севилья» хочет € 30 млн — ABC.es.
- «Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
- Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network, Овечкин не попал в топ-1.
- Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок.
- Стали известны подробности несостоявшегося трансфера Ферстаппена в «Мерседес».
- «Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол.
- Наоми Осака одолела Клару Таусон и вышла в финал «тысячника» в Монреале.
- «Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша.
- Бен Шелтон уверенно победил Тейлора Фрица и стал вторым финалистом «Мастерса» в Торонто.
- Гол и два ассиста Суареса помогли «Интер Майами» без Месси победить «Пумас» в Кубке лиг.
