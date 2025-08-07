Скидки
Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов»

Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов»
Аудио-версия:
16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто, установив при этом необычный рекорд. Напомним, в полуфинале соревнований россиянин взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).

Отмечается, что последним финалом турнира ATP-1000 для Карена являются хардовые соревнования в Париже в 2018 году. Тогда Карен одолел Новака Джоковича и выиграл титул.

В решающем матче турнира в Торонто Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном (7).

Карен Хачанов может вновь стать первой ракеткой России

Главные победы россиян в большом теннисе:

