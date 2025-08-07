16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто, установив при этом необычный рекорд. Напомним, в полуфинале соревнований россиянин взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6.
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).
Отмечается, что последним финалом турнира ATP-1000 для Карена являются хардовые соревнования в Париже в 2018 году. Тогда Карен одолел Новака Джоковича и выиграл титул.
В решающем матче турнира в Торонто Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном (7).
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 7 августа 2025
-
08:36
-
08:30
-
07:32
-
07:20
-
07:18
-
07:08
-
06:59
-
06:34
-
06:20
-
06:11
-
06:05
-
06:05
-
06:04
-
05:06
-
03:58
-
03:49
-
03:42
-
02:54
-
00:59
-
00:41
-
00:04
- 6 августа 2025
-
23:58
-
23:47
-
23:39
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:14
-
20:59