16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто, установив при этом необычный рекорд. Напомним, в полуфинале соревнований россиянин взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6.

Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).

Отмечается, что последним финалом турнира ATP-1000 для Карена являются хардовые соревнования в Париже в 2018 году. Тогда Карен одолел Новака Джоковича и выиграл титул.

В решающем матче турнира в Торонто Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном (7).

Материалы по теме Карен Хачанов может вновь стать первой ракеткой России

Главные победы россиян в большом теннисе: