«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 7 августа

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Цинциннати (США) пройдёт первый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 7 августа (время московское):

  • 18:00. Борна Чорич (Хорватия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);
  • 18:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия);
  • 18:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
  • 18:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Юго Гастон (Франция);
  • 19:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);
  • 19:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили);
  • 20:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Чак Лам Колуман Вон (Гонконг)
  • 22:30. Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция).
Сетка "Мастерса" в Цинциннати
Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу
