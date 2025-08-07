Скидки
Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 7 августа

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 7 августа
Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Цинциннати (США) пройдёт первый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартовых матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1-й круг. Расписание 7 августа (время московское):

  • 18:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия);
  • 19:30. Рената Сарасуа (Мексика) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • 19:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
  • 19:30. Анастасия Потапова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия);
  • 21:00. Ольга Данилович (Сербия) — Кэти Бултер (Великобритания);
  • 21:00. Винус Уильямс (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 21:00. Бернарда Пера (США) — Ева Лис (Германия).
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
