«Было неприятно». Рыбакина — о давлении со стороны болельщиков в матче с Мбоко

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о давлении со стороны канадских болельщиков в полуфинале турнира серии WTA-1000 в Монреале. В матче за выход в финал Елена уступила 18-летней канадской спортсменке Виктории Мбоко — 6:1, 5:7, 6:7 (4:7).

«Конечно, это было неприятно. Я уже играла матчи, в которых зрители поддерживали другого игрока. Но здесь с самого начала было довольно тяжело. Я ощутила это с первой партии. Особенно в перерывах между подачами. Я ожидала подобного. Это никак не повлияло на мои решения во время матча. Очевидно, что зрители будут болеть за своего игрока», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В решающем матче соревнований Мбоко сойдётся с японкой Наоми Осакой (49).