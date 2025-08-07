Скидки
Кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?
В четверг, 7 августа, определились имена финалистов турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче за титул сыграют 16-я ракетка мира 29-летняя россиянин Карен Хачанов и седьмой номер мирового рейтинга 22-летний представитель США Бен Шелтон.

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что в 2024 году Открытый чемпионат Канады среди мужчин проходил в Монреале.

