Кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?
Поделиться
В четверг, 7 августа, определились имена финалистов турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче за титул сыграют 16-я ракетка мира 29-летняя россиянин Карен Хачанов и седьмой номер мирового рейтинга 22-летний представитель США Бен Шелтон.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?
Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что в 2024 году Открытый чемпионат Канады среди мужчин проходил в Монреале.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
10:48
-
10:31
-
09:57
-
09:50
-
09:36
-
08:36
-
08:30
-
07:32
-
07:20
-
07:18
-
07:08
-
06:59
-
06:34
-
06:20
-
06:11
-
06:05
-
06:05
-
06:04
-
05:06
-
03:58
-
03:49
-
03:42
-
02:54
-
00:59
-
00:41
-
00:04
- 6 августа 2025
-
23:58
-
23:47
-
23:39
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:53