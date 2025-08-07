Скидки
Виктория Мбоко обратилась к болельщикам после выхода в финал турнира в Монреале

85-я ракетка мира 18-летняя канадская спортсменка Виктория Мбоко, вышедшая в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в полуфинале соревнований. В полуфинале соревнований в Монреале Мбоко одолела 12-го номера рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:5, 7:6.

Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		5 6 4
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Все меня поддерживали и гнали к победе. Без вас, ребята, я не думаю, что смогла бы справиться», — приводит слова Мбоко пресс-служба WTA.

В решающем матче за титул канадка сыграет с опытной 27-летней японской спортсменкой, экс первой ракеткой мира (ныне 49-я) Наоми Осакой.

Рыбакина не смогла выйти в финал «тысячника» в Монреале, проиграв 18-летней канадке Мбоко
