Виктория Мбоко обратилась к болельщикам после выхода в финал турнира в Монреале
85-я ракетка мира 18-летняя канадская спортсменка Виктория Мбоко, вышедшая в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, поблагодарила болельщиков за поддержку после победы в полуфинале соревнований. В полуфинале соревнований в Монреале Мбоко одолела 12-го номера рейтинга представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 1:6, 7:5, 7:6.
Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 4
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Все меня поддерживали и гнали к победе. Без вас, ребята, я не думаю, что смогла бы справиться», — приводит слова Мбоко пресс-служба WTA.
В решающем матче за титул канадка сыграет с опытной 27-летней японской спортсменкой, экс первой ракеткой мира (ныне 49-я) Наоми Осакой.
