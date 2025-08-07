Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

Вихлянцева отреагировала на выход Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто

Вихлянцева отреагировала на выход Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила выступление соотечественника Карена Хачанова на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Россиянин вышел в финал турнира, обыграв третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Для Карена турнир складывается невероятно. Это его второй финал «Мастерса» спустя много лет после фееричного Парижа, когда он был несеяным игроком. За это время произошло многое. Карен отыграл отлично. Мне нравится, что у него динамика складывается так, что он прибавляет с каждым матчем. Прибавляет на подаче, в скорости. Я видела его первые игры, где Карен допускал много невынужденных ошибок, много двойных. Хачанов сам понимал, что не может так подавать с игроком, который слабее него.

Карен вытянул на волевых третий сет со Зверевым. Многое зависит от подач и активных приёмов. Нравится, как Карен нащупал приёмы, — у него хорошо сидит мяч на ракетке. Может принять и в ноги, и коротко в сторону, и по линии срезать. Отличная игра! Надеюсь, что с Шелтоном покажет хороший уровень. Почему бы на такой волне не взять ещё один «Мастерс», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

