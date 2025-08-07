Елена Рыбакина назвала ключевой момент матча с Мбоко в Монреале
12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об игре своей соперницы и назвала ключевой момент полуфинала турнира серии WTA-1000 в Монреале. В матче за выход в финал Елена уступила 18-летней канадской спортсменке Виктории Мбоко — 6:1, 5:7, 6:7 (4:7).
Монреаль. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 01:10 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 4
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Я знала, что она сильная соперница. Очень часто бывает так, что некоторым игрокам просто нужно время, чтобы прийти в себя и привыкнуть к моим ударам. Чувствовала, что она прибавляла в каждом гейме, когда первый сет был близок к завершению. Я не очень хорошо начала второй сет, и тогда всё поменялось», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Турнир в Монреале с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 27 июля по 7 августа.
