Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Торонто
Поделиться
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в канадском Торонто. В полуфинале соревнований он одержал победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Это моменты, ради которых мы и работаем. Завтра финал. Поехали!» — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года. В решающем матче турнира в Торонто Карен встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном. В случае победы на «Мастерсе» Хачанов вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2025
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:31
-
09:57
-
09:50
-
09:36
-
08:36
-
08:30
-
07:32
-
07:20
-
07:18
-
07:08
-
06:59
-
06:34
-
06:20
-
06:11
-
06:05
-
06:05
-
06:04
-
05:06
-
03:58
-
03:49
-
03:42
-
02:54
-
00:59
-
00:41
-
00:04
- 6 августа 2025
-
23:58
-
23:47
-
23:39