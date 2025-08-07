Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в канадском Торонто. В полуфинале соревнований он одержал победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

«Это моменты, ради которых мы и работаем. Завтра финал. Поехали!» — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года. В решающем матче турнира в Торонто Карен встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном. В случае победы на «Мастерсе» Хачанов вернётся в топ-10 мирового рейтинга.