Теннис

Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в канадском Торонто. В полуфинале соревнований он одержал победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Это моменты, ради которых мы и работаем. Завтра финал. Поехали!» — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года. В решающем матче турнира в Торонто Карен встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном. В случае победы на «Мастерсе» Хачанов вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

