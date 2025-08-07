Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук — о выходе Хачанова в финал «Мастерса»: молодец! Творит чудеса

Янчук — о выходе Хачанова в финал «Мастерса»: молодец! Творит чудеса
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на выход 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в финал турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В полуфинале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Карен творит чудеса! Это его взлёт в карьере. У него серия прекрасных побед. У Зверева замечательный послужной список, это классный игрок. Но Хачанов сумел его обыграть! Карен проявил себя психологически. Матч был равным, где-то Зверев даже переигрывал. Но Хачанов сумел отыграть матчбол, выравнять счёт. Он выдержал самые напряжённые минуты, выравнял ситуацию, надёжно отыграл концовку. А вот Зверев не выдержал, совершил невынужденную ошибку. Хачанов молодец! Творит чудеса», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android