Янчук — о выходе Хачанова в финал «Мастерса»: молодец! Творит чудеса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на выход 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в финал турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В полуфинале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).
«Карен творит чудеса! Это его взлёт в карьере. У него серия прекрасных побед. У Зверева замечательный послужной список, это классный игрок. Но Хачанов сумел его обыграть! Карен проявил себя психологически. Матч был равным, где-то Зверев даже переигрывал. Но Хачанов сумел отыграть матчбол, выравнять счёт. Он выдержал самые напряжённые минуты, выравнял ситуацию, надёжно отыграл концовку. А вот Зверев не выдержал, совершил невынужденную ошибку. Хачанов молодец! Творит чудеса», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
