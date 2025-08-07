Осака — о 18-летней Мбоко: это моя маленькая близняшка

Бывшая первая ракетка мира (ныне 49-я) 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака высказалась о предстоящем финале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где её соперницей станет 18-летняя представительница Канады Виктория Мбоко. Ранее Мбоко признавалась, что вдохновляется Осакой.
«Я не думаю, что такое когда-либо случалось. Я потрясена. Это действительно мило. Думаю, завтра мне нужно вести себя хорошо. Не могу допустить, чтобы я ей больше не нравилась. Это моя маленькая близняшка, потому что у нас у обеих голубые платья, банты и всё такое. Для меня это действительно большая честь. Я всегда говорила, что хотела бы сыграть с кем-то, кто в чём-то похож на меня», — сказала Осака на пресс-конференции.
Турнир в Монреале с призовым фондом $ 5 152 599 проходит с 27 июля по 7 августа.
