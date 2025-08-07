Бен Шелтон впервые в карьере сыграет в финале турнира категории «Мастерс»
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые в карьере сыграет в финале турнира категории «Мастерс». Сегодня, 7 августа, в полуфинале «тысячника» в Торонто (Канада) Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Матч закончился победой Бена со счётом 6:4, 6:3.
Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В решающем матче за титул в Торонто Шелтон встретится с россиянином Кареном Хачановым (16), который в непростом поединке обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.
Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.
