Бен Шелтон впервые в карьере сыграет в финале турнира категории «Мастерс»

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые в карьере сыграет в финале турнира категории «Мастерс». Сегодня, 7 августа, в полуфинале «тысячника» в Торонто (Канада) Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Матч закончился победой Бена со счётом 6:4, 6:3.

В решающем матче за титул в Торонто Шелтон встретится с россиянином Кареном Хачановым (16), который в непростом поединке обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.