Хачанов: с последнего финала «Мастерса» я успел достичь других отличных результатов

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов высказался о длительном перерыве между финалами турниров категории «Мастерс». Напомним, 7 августа в полуфинале «тысячника» в Торонто россиянин взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

«Конечно, здорово выйти в финал. Это мог бы быть «Мастерс», «пятисотник» или «Большой шлем». Так что я особо не обращаю на это внимания. Сейчас важно, что далеко прошёл, у меня снова есть возможность сыграть финал на крупном турнире. Так что я очень рад и очень горжусь тем, что могу сделать это снова. Даже если прошло несколько лет, то всё равно за это время я успел достичь других отличных результатов на «Больших шлемах» и прочих турнирах», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).