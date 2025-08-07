Скидки
Александр Зверев объяснил поражение от Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Торонто

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Полуфинал между Зверевым и Хачановым завершился со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я чувствовал себя некомфортно на корте. Первый сет был ужасным, а на тай-брейке третьего я ощущал, что играю смело, но при этом совершаю ошибки. Я плохо чувствовал мяч. В некоторых моментах можно было не промахиваться», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Эта победа позволила Карену подняться на одну позицию в мировом рейтинге ATP, и в данный момент он занимает 12-е место с 3190 очками.

Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
