Александр Зверев объяснил поражение от Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Торонто
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Полуфинал между Зверевым и Хачановым завершился со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Я чувствовал себя некомфортно на корте. Первый сет был ужасным, а на тай-брейке третьего я ощущал, что играю смело, но при этом совершаю ошибки. Я плохо чувствовал мяч. В некоторых моментах можно было не промахиваться», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Эта победа позволила Карену подняться на одну позицию в мировом рейтинге ATP, и в данный момент он занимает 12-е место с 3190 очками.
