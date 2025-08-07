Александр Зверев объяснил поражение от Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Торонто

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Полуфинал между Зверевым и Хачановым завершился со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

«Я чувствовал себя некомфортно на корте. Первый сет был ужасным, а на тай-брейке третьего я ощущал, что играю смело, но при этом совершаю ошибки. Я плохо чувствовал мяч. В некоторых моментах можно было не промахиваться», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Эта победа позволила Карену подняться на одну позицию в мировом рейтинге ATP, и в данный момент он занимает 12-е место с 3190 очками.