Алькарас — об отпуске: собирался бегать с друзьями, но, проснувшись, решил никуда не идти

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как обычно проходит его отпуск.

«Когда я свободен, я совершенно расслаблен. Я вообще не хожу в спортзал. Часто, если я отправляюсь в путешествие со своими друзьями, они куда-то идут, а я нет. В первую неделю отпуска я сказал им, что собираюсь пробежаться с ними утром, но, проснувшись, решил никуда не идти и ждал их за завтраком», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, в этом сезоне Карлос Алькарас стал победителем пяти турниров. Он выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также турниры ATP-500 в Роттердаме и Лондоне.