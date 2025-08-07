Хачанов — о тай-брейке со Зверевым: я больше давил, а он больше нервничал

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Россиянин на тай-брейке взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

«Если ты доходишь до тай-брейка, то это значит, что оба игрока заслуживают победы. Не могу сказать, в чём была разница между нами. Может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал, становился более напряжённым. В такие моменты ты стараешься показать игру высшего уровня, но можешь как выиграть, так и проиграть», – сказал Хачанов на пресс-конференции.

Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).