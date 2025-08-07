Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — о тай-брейке со Зверевым: я больше давил, а он больше нервничал

Хачанов — о тай-брейке со Зверевым: я больше давил, а он больше нервничал
Аудио-версия:
Комментарии

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Россиянин на тай-брейке взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Если ты доходишь до тай-брейка, то это значит, что оба игрока заслуживают победы. Не могу сказать, в чём была разница между нами. Может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал, становился более напряжённым. В такие моменты ты стараешься показать игру высшего уровня, но можешь как выиграть, так и проиграть», – сказал Хачанов на пресс-конференции.

Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).

Материалы по теме
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android