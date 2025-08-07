Хачанов — о тай-брейке со Зверевым: я больше давил, а он больше нервничал

16-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Россиянин на тай-брейке взял верх над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
«Если ты доходишь до тай-брейка, то это значит, что оба игрока заслуживают победы. Не могу сказать, в чём была разница между нами. Может быть, я просто немного больше давил, а он больше нервничал, становился более напряжённым. В такие моменты ты стараешься показать игру высшего уровня, но можешь как выиграть, так и проиграть», – сказал Хачанов на пресс-конференции.
Хачанов установил рекорд по длительности промежутка между двумя финалами «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году — 6 лет 276 дней (рассчитано по дням финалов).
- 7 августа 2025
-
13:52
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:41
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:37
-
10:59
-
10:54
-
10:48
-
10:31
-
09:57
-
09:50
-
09:36
-
08:36
-
08:30
-
07:32
-
07:20
-
07:18
-
07:08
-
06:59
-
06:34
-
06:20
-
06:11
-
06:05
-
06:05
-
06:04
-
05:06
-
03:58
-
03:49
-
03:42
-
02:54
-
00:59