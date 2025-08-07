Скидки
Бен Шелтон оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Торонто

Бен Шелтон оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Торонто
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оставил надпись на камере после первого в карьере выхода в финал турнира категории «Мастерс». Сегодня, 7 августа, в полуфинале «тысячника» в Торонто (Канада) Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Матч закончился победой Бена со счётом 6:4, 6:3.

Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 05:50 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Фото: кадр из трансляции

«Ещё более неизведанная территория. Скромный и голодный», — написал Шелтон на камере.

В решающем матче за титул в Торонто Шелтон встретится с россиянином Кареном Хачановым (16), который в непростом поединке обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа.

