Зверев: на «Мастерсе» в Цинциннати у меня будет новый шанс победить

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что потерпел обидное поражение от россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Матч между Зверевым и Хачановым завершился со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
«У меня был матчбол, поэтому мне обидно проигрывать. Но мы идём дальше. В Цинциннати я буду стараться изо всех сил. Как я сказал раньше, я в целом не очень хорошо чувствовал удары, так что это нормально, что ты ошибаешься в таких ситуациях немного больше. Через несколько дней в Цинциннати у меня будет новый шанс», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.
