Кафельников высказался о выходе Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на выход 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в финал турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В полуфинале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).
Торонто. 1/2 финала
07 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Карен — молодец! Вышел в очередной финал турнира серии «Мастерс», поборется за свой второй титул. Соперник ему по зубам. Всё будет зависеть от него», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.
