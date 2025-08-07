Кафельников высказался о выходе Хачанова в финал «Мастерса» в Торонто

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на выход 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в финал турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В полуфинале он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

«Карен — молодец! Вышел в очередной финал турнира серии «Мастерс», поборется за свой второй титул. Соперник ему по зубам. Всё будет зависеть от него», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.