«Кажется немного затянутым». Карен Хачанов оценил формат «Мастерса» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил формат турнира категории «Мастерс» в канадском Торонто.

«Если говорить о формате проведения «Мастерса» – турнир кажется немного затянутым. Как будто это что-то среднее между «Большим шлемом» и «Мастерсом» в том виде, в котором он был раньше. С другой стороны, мы играем до трёх сетов, у нас каждый второй день выходной, и я не могу на это пожаловаться», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Сегодня, 7 августа, в полуфинале соревнований Карен одержал победу над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Напомним, Хачанов не мог победить Зверева с 2019 года.