Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв назвал свои любимые города в США

Андрей Рублёв назвал свои любимые города в США
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал свои любимые города в США. Игрок готовится выступить на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Мои любимые города в США? Я очень люблю Флориду, Вашингтон, некоторые места в Калифорнии. Я был в Техасе. Не хотел бы там жить, но раз в 10 лет туда можно. Ещё Нью-Йорк. Это город, в который хочется возвращаться», — приводит слова Рублёва Overtime Tennis.

Ранее Рублёв завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В 1/4 финала он проиграл американцу Тейлору Фрицу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7. Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

Материалы по теме
Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу
Рублёв не защитил очки за прошлогодний финал Канады. Андрей уступил американцу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android