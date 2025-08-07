11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал свои любимые города в США. Игрок готовится выступить на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Мои любимые города в США? Я очень люблю Флориду, Вашингтон, некоторые места в Калифорнии. Я был в Техасе. Не хотел бы там жить, но раз в 10 лет туда можно. Ещё Нью-Йорк. Это город, в который хочется возвращаться», — приводит слова Рублёва Overtime Tennis.

Ранее Рублёв завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В 1/4 финала он проиграл американцу Тейлору Фрицу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7. Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.