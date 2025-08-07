«Приятно слышать это от американца». Янчук — о предложении вернуть флаг российским игрокам

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на то, что американец Джон Иснер призвал вернуть российский флаг теннисистам после победы 16-й ракетки мира Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в канадском Торонто над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6 (7:4)).

«Это очень неожиданно и приятно слышать от американца, но, с другой стороны, между нашими теннисистами и иностранными всегда были хорошие отношения. Конечно, это правильное предложение, потому что спорт должен быть вне политики. Все знают, какую страну представляют наши теннисисты, и у большинства их соперников никаких проблем с этим нет», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

С февраля 2022 года российские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под российским флагом по политическим причинам.