Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приятно слышать это от американца». Янчук — о предложении вернуть флаг российским игрокам

«Приятно слышать это от американца». Янчук — о предложении вернуть флаг российским игрокам
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на то, что американец Джон Иснер призвал вернуть российский флаг теннисистам после победы 16-й ракетки мира Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в канадском Торонто над третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым (6:3, 4:6, 7:6 (7:4)).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:30 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это очень неожиданно и приятно слышать от американца, но, с другой стороны, между нашими теннисистами и иностранными всегда были хорошие отношения. Конечно, это правильное предложение, потому что спорт должен быть вне политики. Все знают, какую страну представляют наши теннисисты, и у большинства их соперников никаких проблем с этим нет», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

С февраля 2022 года российские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под российским флагом по политическим причинам.

Материалы по теме
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Хачанов — в финале «Мастерса» в Торонто! Он ушёл с матчбола и победил третью ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android